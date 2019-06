Kommt bald die Fett-Diät? Forscher haben neuen Ansatz zum Abnehmen entdeckt

Zucker- und fetthaltige Lebensmittel schmecken gut, doch leider machen sie auch dick und krank. Zumindest bisher! Ein deutsches Forscherteam will nun das Gegenteil herausgefunden haben: Der Schlüssel soll in unserem Stoffwechsel liegen. Die Vermutung wurde an übergewichtigen Mäusen getestet.

Gewichtsverlust trotz ungesunder Ernährung

Die Forscher des Max-Planck-Instituts veröffentlichten ihre Forschungen zum Stoffwechsel im Fachmagazin "Cell". Trotz ungesunder und fettreicher Ernährung nahmen die Mäuse ab und entwickelten keine Diabetes-Erkrankungen.

Der Schlüssel ist ein Protein

Bei den Mäusen haben die Forscher ein Protein (Ceramid Synthase 6) blockiert. Dieses kann die Struktur und Funktion von Mitochondrien verändern, die für die Energieproduktion im Körper zuständig sind. Bei einer übermäßig fett- und zuckerreichen Ernährung lagert sich das Protein in den Zellen an. Dadurch wird die Funktion der Mitochondrien langfristig gehemmt.

Auch für Menschen denkbar?

Studienleiter Philipp Hammerschmidt ist der Meinung, dass diese Manipulation des Stoffwechsels theoretisch auch beim Menschen vorstellbar wäre. "Bis dahin ist es aber noch ein weiter Weg."

