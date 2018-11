Bamberg vor 1 Stunde

Mythos

Können Spinnen im Staubsauger überleben?

Viele saugen ins Haus eingedrungene Spinnen mit dem Staubsauger auf. Dennoch hält sich der Mythos, dass die Tiere diese Prozedur überleben können, hartnäckig. Was an diesem Gerücht dran ist, erfahren Sie in unserem Video: