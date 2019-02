Sechsjähriger findet Scherbe beim Buddeln und schickt sie an Museum: Der sechsjährige Oskar aus Köln-Mühlheim spielt mit einem Freund im Garten, buddelt den Boden auf und findet eine Scherbe. Er zeigt sie seinem Vater und ist überzeugt, dass die Scherbe aus der Römerzeit stammt. Zusammen mit seinem Vater setzte er einen Brief auf - adressiert an das Römisch-Germanische Museum in Köln.

Der Brief im Wortlaut:

"Liebe Wissenschaftler vom R.G.Museum!

Mein Name ist Oskar, und ich bin sechs Jahre alt. Ich gehe schon zur Schule, aber mein Papa hilft mir trotzdem, diesen Brief zu schreiben.

Beim Buddeln im Garten habe ich diese Scherbe gefunden. Ich bin nicht sicher, ob sie aus der Römerzeit stammt. Mein Papa meint: eher nicht, aber er hat vorgeschlagen, dass ich Euch fragen kann, weil ihr das besser wisst. Könnt Ihr mir helfen?

Viele Grüße, Euer Oskar."

Museum antwortet: Oskars Scherbe ist über Hundert Jahre alt

Die Antwort im Wortlaut:

"Lieber Oskar,

vielen Dank, dass Du uns beim Römisch-Germanischen Museum Deinen Fund zugeschickt hast. Alle Wissenschaftler haben sich das Fundstück angesehen und lange gerätselt, um was es sich handeln könnte. Schließlich hatte jemand eine Idee. Es handelt sich um eine Scherbe aus Ton. Der Töpfer hat den Tongegenstand lange und sehr heiß im Töpferofen backen lassen. Durch die Hitze ist der Ton steinhart geworden, so dass sogenanntes "Steinzeug" entstanden ist. Außerdem hat der Töpfer den Ton mit einer Glasur überzogen (deswegen glänzt die Scherbe).

Deine Scherbe stammt von einem riesigen Tonrohr, das damals in der Erde vergraben war und durch das Wasser geflossen ist. Das Rohr wurde wahrscheinlich im 19. Jahrhundert getöpfert. Es ist also wohl schon über 100 Jahre alt.

Auch wenn deine Scherbe nicht aus der Römerzeit stammt, ist sie alt und zeigt, wie die Menschen damals in Köln gelebt haben. Du solltest sie schön aufbewahren und Deinen Freunden zeigen.

Viele Grüße vom Römisch-Germanischen Museum."

"Wie wunderbar" Danke, Stadt Köln": Vater ist begeistert

