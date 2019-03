Hamburg vor 27 Minuten

Fasching 2019

Kita verbietet Indianer-Kostüme an Fasching: Federschmuck und Gesichtsbemalung "respektlos"

Ob Fasching oder Karneval - in Deutschland wird derzeit gefeiert, was das Zeug hält. Auch in Kitas und Kindergärten finden Feiern statt. In einer Kindertagesstätte in Hamburg hat sich die Leitung mit einem Brief an die Eltern gewendet. Im Fokus: Die Verkleidungen der Kinder.