Kinderhasser in Eisleben: Pärchen bedroht spielende Kinder mit Schlagring und Messer

Eine Gruppe spielender Kinder ist in Eisleben von einem Mann und einer Frau bedroht worden. Zuerst habe die Frau die Kinder angeschrien, teilte die Polizei in Halle am Mittwochmorgen mit. Dann habe der Mann ein Messer und einen Schlagring gezogen und die Kinder bedroht.Außerdem habe er einen "pistolenähnlichen Gegenstand" rausgeholt. Die beiden Täter entfernten sich, ohne die Kinder zu verletzen. Die Polizei ermittelt wegen Bedrohung.