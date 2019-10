Kfz-Versicherung kündigen - aber wie? Alles Wissenswerte zur Kündigung der alten Autoversicherung

Im Laufe des Jahres muss man sich mit so einigen Dingen herumschlagen. Gegen Ende kommt dann auch noch das Auto dazu. Wie lange Sie Ihre Kfz-Versicherung kündigen und wechseln können und was Sie dabei beachten sollten haben wir kompakt für Sie zusammengefasst:

Kfz-Versicherung fristgerecht kündigen - aber was heißt das?

Wie bei jeder Versicherung müssen Sie auch bei Ihrer Autoversicherung genau darauf achten, dass die vorgeschriebenen Kündigungsfristen nicht überschritten werden, sonst kann es schnell dazu kommen, dass man sich noch ein weiteres Jahr mit der unerwünschten Versicherung herumschlagen muss.

Ratsam ist es, sich nicht erst im letzten Moment für einen Wechsel zu entscheiden. So verpasst man nämlich die Chance, einen Preisvergleich der möglichen neuen Anbieter durchzuführen. Dies wäre ärgerlich, da zwischen den teuersten und günstigsten Autoversicherern meist mehrere 100 Euro liegen. 2013 konnte mit dem Wechsel der Versicherung sogar eine Summe bis zu 1300 Euro eingespart werden. Wenn Sie mögliche neue Versicherungsanbieter für sich vergleichen wollen, dann können sie dies bei Check-24 tun und für sich eine günstigere neue Kfz-Versicherung heraussuchen.

Da die Verträge der Versicherungen in der Regel jahresweise laufen, verlängern sie sich in den meisten Fällen zum 1. Januar um ein weiteres Versicherungsjahr. Damit Sie Ihre Versicherung fristgerecht kündigen, müssen Sie die Kündigungsfrist von einem Monat beachten. Wenn Sie 2020 also in eine neue Kfz-Versicherung starten wollen, dann muss Ihre Kündigung bis spätestens zum 30. November 2019 erfolgt sein. Auch wenn der 30. November als Stichtag gilt, sollten Sie Ihren Vertrag unbedingt auf gegenteilige Aussagen überprüfen.

Beachten Sie auch, dass bei der Kündigung nicht das Datum des Poststempels gilt, sondern die schriftliche Kündigung tatsächlich spätestens am 30. November vorliegen muss.

Zu beachten: Andere Bedingungen für Verträge mit unterjähriger Laufzeit

Bei Versicherungen, die Verträge mit unterjähriger Laufzeit anbieten, beträgt die Laufzeit unabhängig vom Kalenderjahr zwölf Monate. Sie müssen demnach genau darauf achten, wann Sie ihren Vertrag abgeschlossen haben und die einmonatige Kündigungsfrist individuell an Ihren Vertragt anpassen.

Ein Nachteil der unterjährigen Verträge liegt darin, dass Versicherte den Vertrag in den meisten Fällen nicht zur Hauptwechselsaison November wechseln können und daher den Preiskampf der verschiedenen Anbieter, die sich auf Kundenfang befinden, verpassen.

Sonderkündigungsrecht: Kündigung in bestimmten Fällen auch nach dem 30.11 möglich

Manche Umstände lassen es zu, dass die Versicherung auch nach dem 30. November noch gekündigt werden kann. Eine Beitragserhöhung kann zum Beispiel Grund für eine außerordentliche Kündigung sein. Durch das Sonderkündigungsrecht haben Sie dann einen Monat Zeit, um Ihre Versicherung zu kündigen und einen neuen Anbieter zu suchen. Es ist ratsam, sich in der Kündigung auf die Preiserhöhung zu beziehen.

Auch nach einem Fahrzeugwechsel oder Schadensfall haben sie einen Monat Zeit, um gebrauch des Sonderkündigungsrechts zu machen. Geben Sie hier den "Fahrzeugwechsel" oder den "regulierten Schaden" als spezifischen Kündigungsgrund an. Beim Schadensfall ist das Sonderkündigungsrecht nicht davon abhängig, ob der Schaden abgelehnt oder beglichen wurde.

