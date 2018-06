Keine Rettungsgasse: Polizisten müssen zu Fuß zu brennendem Laster auf der A31 laufen

Einsatzkräfte kommen nicht durch Stau zu Unfall durch

Polizei muss 1,5 Kilometer zu Fuß laufen

Massive Verkehrsbehinderungen entstanden



Wie die Polizei berichtet, wurde um 17:16 Uhr der Leitstelle der Feuerwehr Bottrop ein Tanklasterbrand auf der A31 gemeldet. Die genaue Einsatzstelle sollte sich in Fahrtrichtung Emden zwischen Dreieck Bottrop und Anschlussstelle Gladbeck befinden.



Kein Durchkommen

Aufgrund der derzeitigen Baustelle auf der A31 wurden durch die Leitstelle Einsatzkräfte in beide Fahrtrichtungen alarmiert. Dies erwies sich als sinnvolle Maßnahme, da die Einsatzkräfte in Fahrtrichtung Emden durch die engen Verhältnisse keine Chance hatten, durch den Stau zur Einsatzstelle vorzudringen.



Durch die fehlende Rettungsgasse erreichten die Rettungskräfte den Einsatzort demnach nur mit erheblicher Verzögerung. Die Beamten eines Polizeiwagens machten sich 1,5 Kilometer zu Fuß auf den Weg.



Feuer konnte gelöscht werden

Die Feuerwehr nutzte für die Anfahrt die Gegenfahrbahn der A31. Diese Einsatzkräfte, die in Fahrtrichtung Bottrop auffuhren, erreichten den Tanklaster schließlich und stellten einen Brand in der Abgasreinigungsanlage fest. Durch massiven Wassereinsatz von außen konnte die Abgasreinigungsanlage soweit gekühlt werden, dass das Feuer erlosch. Der Lkw wurde abgeschleppt.



Während der Einsatzdauer war die A31 in beide Fahrtrichtungen komplett gesperrt. Dadurch entstanden massive Verkehrsbehinderungen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Ursache für den Brand war nach ersten Erkenntnissen ein technischer Defekt.