Kanzlerin Merkel ruft an: Feuerwehrmann legt einfach auf

In Zeiten des Coronavirus befinden sich zahlreiche Arbeitnehmer im Home Office. Die Feuerwehr hingegen kann auf diese Option nicht zurückgreifen. Die Sicherheitskräfte sind einem erhöhten Risiko ausgesetzt, sich mit dem Coronavirus anzustecken.

Deshalb hat die Feuerwehr in der Kleinstadt Bergen auf der Insel Rügen (Mecklenburg-Vorpommern) sich zuletzt freiwillig in Quarantäne begeben. Die Einsatzkräfte quartierten sich im Gerätehaus ein, um jederzeit einsatzbereit zu sein, wie der Nordkurier berichtet.

Angela Merkel ruft an - und zollt Feuerwehr Respekt

Eine Aktion, die in Berlin Gehör fand: Rund eine Woche später rief Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) höchstpersönlich bei Gemeindewehrführer André Muswieck an, um ihre Bewunderung des Engagements auszudrücken. Als Merkel am Apparat war, legte Muswieck jedoch sofort wieder auf. Er sei für solche Späße nicht zu haben, sagte er. Laut Angaben des Nordkuriers glaubte der Feuerwehrmann wohl in einen Radio-Scherz verwickelt zu sein. Aktueller Stand zum Coronavirus - Jetzt für Newsletter anmelden

Kurze Zeit später meldete sich die Pressestelle der Kanzlerin und erklärte die Situation: Daraufhin versammelte Muswieck sein Feuerwehrteam und alle lauschten, wie Merkel in einem zweiten Anruf den Einsatzkräften ihren Respekt zollte.

Dass die Bundeskanzlerin ausgerechnet auf Rügen anrief, war wohl kein Zufall: "Vorpommern-Rügen - Vorpommern-Greifwald" ist Merkels Wahlkreis.