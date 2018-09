Kaltes Diebesgut: 100 Eis am Stiel aus Schulkantine gestohlen

Aus einer Schulkantine in Stadtallendorf im hessischen Landkreis Marburg-Biedenkopf wurden 100 Eis am Stiel gestohlen. Die Täter sind bislang unbekannt.

Einbruch in Stadtallendorf: Eis weg und Scheibe eingeschlagen

Laut Angaben der Polizei verschafften sich die Diebe zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen gewaltsam Eintritt in die Gesamtschule. Anschließend stahlen sie aus einer Kühltruhe in der Kantine Eis im Wert von 200 Euro. An einem weiteren Gebäude der Schule wurde zudem eine Scheibe eingeschlagen. Den Ermittlern zufolge entstand dadurch ein Gesamtschaden von rund 2000 Euro. Ob es sich bei den Tätern um Schüler handelt, ist bislang unklar.

