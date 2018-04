K.O-Tropfen im Drink: Junge Frau rettet sich mit Selfie-Video vermutlich selbst

Selfie-Video: Frau filmt wie ihr K.O.-Tropfen ins Getränk gemischt werden





Kommentare zum Video: Frauen berichten von eigenen Erfahrungen



Sonne, Musik, gute Laune: Zunächst schien das Video eine typische Handyaufnahme von zwei jungen Frauen, die feiern und Spaß haben zu sein. Doch auf dem Video ist auch ein Übergriff auf die Filmerin zu sehen. Nur durch das Video konnte die Frau anscheinend schlimmeres verhindern.Die beiden Frauen lachen in die Kamera und tanzen zur Musik. Laut Medienberichten wurde das Video auf einem Musik-Festival in Brasilien aufgenommen. Mit der einen Hand hält die Frau ihr Handy in die Luft, um das Selfie-Video zu machen, in der anderen Hand hält sie ihren Becher mit einem Getränk. Diesen hat sie während des Filmens nicht im Blick.Auf dem Video sind auch die Menschen im Hintergrund zu sehen. Zahlreiche Lunge Leuten die Spaß zu haben scheinen. Plötzlich taucht hinter den Frauen ein Mann auf und geht unauffällig vorbei. Was auf dem Video aber auch zu sehen ist: Der Mann schmeißt der Filmerin im Vorbeigehen etwas in den Drink. Es könnte sich dabei um sogenannte K.O.-Tropfen oder Drogen gehandelt haben.Mit dem Titel "Behaltet immer eure Getränke im Auge" wurde das Video am Montag auf der Video-Plattform imgur.com hochgeladen und hat bereits über 250.000 Aufrufe. In mehr als 900 Kommentaren unter dem Video melden sich viele Frauen zu Wort, denen ähnliches passiert ist und nicht das glück hatten es rechtzeitig zu entdecken. Eine schreibt: "Das gleiche ist mir bei einem Date passiert. Glücklicherweise habe ich gemerkt, dass es mir schlecht ging und konnte meine Mitbewohnerin anrufen. Ich musste mich den ganzen nächsten tag übergeben." Eine Mutter kommentiert: Ich habe das Video meiner 16-jährigen Tochter gezeigt und erst beim fünften Mal schauen, hat sie den Typen gesehen. Elter: Bringt euren Kindern bei in solchen Situationen vorsichtig zu sein!" Wieder andere Kommentatoren bezweifeln die Echtheit des Videos: "Auch wenn es nicht echt ist, sowas passiert in wirklich. Passt immer auf eure Getränke auf!"Laut der britischen Zeitung "The Sun" heißt die junge Frau auf dem Video Kristal Santos. Sie hatte das Video zunächst auf Instagram veröffentlicht. Dort versicherte sie ihren Followern, dass sie das Video zum Glück rechtzeitig angeschaut hat und nichts aus ihrem becher getrunken hat. Es ginge ihr gut.