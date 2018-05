Johanna Seiler ist neue Bierkönigin: Fränkinnen gehen leer aus

Bayerische Bierkönigin: Franken gehen leer aus







Auch ein Mann bewarb sich als "Bayerischer Bierkönig"







Auf die Bierkönigin warten viele Termine





Bayern hat eine neue Bierkönigin: Die 26-jährige Johanna Seiler aus dem Nördlinger Ries hat sich den begehrten Titel gesichert. Eine Jury wählte die Studentin am Donnerstagabend aus den sechs Finalistinnen aus, wie der Bayerische Brauerbund am Freitagmorgen sagte.Weder Sarah Müller und Jana Neubert, beide aus Oberfranken, konnten den begehrten Titel ergattern. Dabei lag Jana Neubert im Online-Voting bis zuletzt ganz vorn: Mit 2826 Stimmen konnte sie sich 28,75 Prozent der Wählergunst sichern - und damit laut Nutzerwillen eigentlich auch den Titel "Bierkönigin". Doch die Wahl zur Bayerischen Bierkönigin besteht aus drei Teilen: dem Online-Voting, bei dem jeder Teilnehmer eine Stimme hat; der Saalabstimmung der Gäste, die bei der Wahlnacht zur Bayerischen Bierkönigin am 3. Mai 2018 in München anwesend waren; und der Wahl der Jury, deren Mitglieder, wie die Gäste, per TED-System ihre Stimmen abgegeben haben. Unterm Strich konnte sich somit die im Online-Voting zweitplatzierte Johanna Seiler (2688 Stimmen, 27,35 Prozent) die Krone sichern. Das soll den Sieg natürlich nicht schmälern: An dieser Stelle herzlichen Glückwunsch an Johanna Seiler!Bis zum 12. Februar hatten sich insgesamt 76 Frauen beworben. Unter den Bewerbungen fand der Brauerbund dieses Jahr auch eine ungewöhnliche: Ein Mann begehrte, Bierkönigin zu werden. Nach reiflicher Überlegung und "Bewertung aller Argumente" blieb der Brauerbund aber bei der Wahl einer Frau zur Bierkönigin.Die Regentschaft, wenngleich ehrenamtlich, ist ein begehrter Job: Die Bierkönigin ist für ein Jahr lang auf zahlreichen Terminen unterwegs: bei Oktoberfesteröffnungen etwa in der bayerischen Vertretung bei der EU in Brüssel, bei der Grünen Woche in Berlin oder bei Reisen mit der EU-Kommission und dem bayerischen Landwirtschaftsminister.