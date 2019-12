Instagram bekommt Altersbeschränkung: Ab sofort Mindestalter von 13 Jahren

Instagram bekommt ab sofort eine Altersbeschränkung. Am 4. Dezember 2019 kündigte die Facebook-Tochterfirma in einer Pressemitteilung an, zukünftig beim Erstellen von Konten den Nutzer nach seinem Geburtsdatum zu fragen. In den aktualisierten Nutzungsbedingungen des Unternehmens ist ab sofort hinterlegt, dass Nutzer ein Mindestalter von 13 Jahren haben müssen, um Instagram ohne Einschränkungen weiter nutzen zu können.

Abfrage des Geburtsdatums ein "logischer Schritt"

Wie das Unternehmen selbst angibt, sei diese Maßnahme ein richtiger Schritt um "den Schutz junger Menschen zu gewährleisten und insgesamt mehr altersgerechte Erfahrungen zu ermöglichen". Der angegebene Geburtstag wird jedoch nicht für andere Besucher sichtbar sein, nur für den Nutzer selbst. Sollte man sein Instagram-Konto mit seinem Facebook-Account verknüpfen, würde das Geburtsdatum des Facebook-Accounts übernommen.