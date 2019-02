Innovation in Niederbayern: Bäckerei erfindet "Goaßmaß-Krapfen"

Zwei Krapfenhälften getunkt in Goaßmaß, zwischen ihnen eine Kirschmarmeladenfüllung mit Kirchlikör, dazu Sahne mit Goaßmaß versetzt und als Decke eine aprikotierte Kirchmarmelade. Das ist der neue Goaßmaß-Krapfen. Immer mehr Bäckereien kreieren ausgefallene Krapfenvarianten. So sorgte erst vor einigen Tagen der Leberkäskrapfen aus Oberbayern für Aufsehen.Nun setzt die Bäckerei Schleich aus Frontenhausen noch einen drauf und erfand den Goaßmaß-Krapfen.

Goaßmaß ist ursprünglich ein in Bayern verbreitetes, alkoholisches Getränk. Das Biermischgetränk besteht zur Hälfte aus Cola, dunklem Bier sowie aus einem Schuss Kirschlikör. Weil die Bäckerei eben genau das gerne trinkt, haben sie sich an dem Goaßmaß-Krapfen versucht.

Die Idee kam der Bäckerei bereits vor zwei Jahren. Seitdem haben sie ihn verfeinert und angeboten. Auch im Geschmackstest kommt das in Alkohol getränkte Gebäck gut an und zieht Prominenz wie Komiker Hannes Ringlstetter an. Wie die Bäckerei berichtet, wird es den Krapfen in dieser Faschingssaison dauerhaft im Sortiment geben.