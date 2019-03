Impfpflicht wie in der DDR? SPD-Politiker Tiefensee erweitert Plan von Jens Spahn

In der Diskussion um eine Masern-Impfpflicht plädiert der Thüringer SPD-Landesvorsitzende Wolfgang Tiefensee für eine Übernahme der weitgehenden Impfpflicht aus DDR-Zeiten. "Ich stimme Bundesgesundheitsminister Jens Spahn zu, dass wir bei Masern eine gesetzliche Impfpflicht brauchen", sagte Tiefensee, der auch Thüringer Wissenschaftsminister ist, am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. "Sie sollte sich aber eben nicht nur auf die Masern erstrecken." Die Thüringer SPD wolle beim Bund für eine weitergehende Regelung werben.

Spahn für Impfpflicht in Schulen und Kindergärten - Zahl der Masern-Neuerkrankungen immer noch zu hoch

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte sich am Dienstag für eine Masern-Impfpflicht in Kindergärten und Schulen ausgesprochen. Zudem solle "idealerweise auch medizinisches Personal" gegen Masern geimpft sein, hatte er gesagt.

Spahn hält es rechtlich auch für möglich, eine Impfpflicht in Gemeinschaftseinrichtungen umzusetzen. Es handele sich zwar um einen Eingriff in die Freiheit, aber die Aufklärungskampagnen in den vergangenen Jahren hätten nicht so gefruchtet wie erwartet. Immer noch sei die Zahl der Masern-Neuerkrankungen zu hoch.

