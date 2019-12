Hygiene-Muffel: Einige Deutsche tragen schmutzige Unterwäsche und putzen morgens keine Zähne

Außerdem wurde nach der Umfrage mitgeteilt: "Ein geringer Anteil von knapp fünf Prozent hat angegeben, seine Zähne weder vor noch nach dem Frühstück zu putzen." Unangenehmer Geruch könnte möglicherweise vermieden werden, würden die Deutschen mehr Zeit in der Dusche als am Smartphone am Morgen verbringen. 37 Prozent der Befragten gaben an, dass das Checken des Handys zu ihren festen Ritualen zähle.

Richtiges Händewaschen

Ein weiteres Hygieneproblem, ist laut den Experten, dass viele Menschen nicht wissen, wie man sich richtig die Hände wäscht. Dadurch erhöhe sich das Infektionsrisiko.