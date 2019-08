Hygiene-Muffel: Einige Deutsche tragen schmutzige Unterwäsche und putzen morgens keine Zähne

Ein weltweites Forscherteam fand 2018 zwar heraus, dass Schweißgeruch durch bestimmte chemische Stoffe glücklich machen kann, doch für die meisten Menschen riecht er einfach nur streng. Um den unangenehmen Geruch zu verhindern, benutzen viele Leute Deodorants, die laut Experten aber dazu führen können, dass man dafür an anderen Stellen stärker schwitzt. Das einzige, was wirklich hilft, bliebe ausreichende Körperhygiene. Doch die nehmen einige Deutsche nicht so ernst.

Keine frische Unterwäsche

Das Institut "myMarktforschung.de" fand bei einer Umfrage zu den morgendlichen Ritualen der Deutschen heraus, dass Körperhygiene für die Deutschen nach dem Aufstehen an erster Stelle steht. Doch für fast 50 Prozent gehört eine Dusche nicht dazu. Mehr als ein Drittel gab an, morgens nicht immer frische Unterwäsche anzuziehen (37 Prozent), 46 Prozent verzichten auf frische Socken.

Außerdem wurde nach der Umfrage mitgeteilt: "Ein geringer Anteil von knapp fünf Prozent hat angegeben, seine Zähne weder vor noch nach dem Frühstück zu putzen." Unangenehmer Geruch könnte möglicherweise vermieden werden, würden die Deutschen mehr Zeit in der Dusche als am Smartphone am Morgen verbringen. 37 Prozent der Befragten gaben an, dass das Checken des Handys zu ihren festen Ritualen zähle.

Richtiges Händewaschen

Ein weiteres Hygieneproblem, ist laut den Experten, dass viele Menschen nicht wissen, wie man sich richtig die Hände wäscht. Dadurch erhöhe sich das Infektionsrisiko.

Forscher duscht seit 12 Jahren nicht mehr

Aber es gibt auch Forscher, die die tägliche Dusche für schädlich halten. Der Wissenschaftler, David Whitlock, zieht es vor, einen "schützenden Keimfilm" auf der Haut zu tragen. Er habe seit 12 Jahren nicht mehr geduscht und ist der Meinung, dass Seife dem Körper schade.

