Atlanta vor 1 Stunde

Grusel-Kreatur

Angler macht erschreckenden Fund: Horrorfisch an Land gezogen - Behörde: Tötet ihn sofort

Bald ist Halloween und passend dazu zog kürzlich ein amerikanischer Angler ein wahres Gruselmonster an Land. Eigentlich wollte der Angler sich nur einen entspannten Tag am See machen, doch daraus wurde nach Fang nichts mehr. Selbst die Behörden warnen vor dem Horrorfisch.