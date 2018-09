Hornissenschwarm geht auf Menschen los - 18 Verletzte auf Gemeindefest

Insgesamt 18 Besucher des Gemeindefestes "Wein-Wander-Tag 2018" bei Karlsruhe wurden am Sonntag gegen 14.45 Uhr durch einen Hornissenschwarm verletzt, berichtet die Polizei.

Der Hornissenschwarm hatte sich in der Nähe eines Bewirtungsstandes niedergelassen. Ohne erkennbaren Anlass griffen die Hornissen die Besucher an. Von den 18 verletzten Personen mussten 13 Personen zur ärztlichen Versorgung in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Bei den Verletzten handelt es sich um Erwachsene, Kinder wurden nicht verletzt.

Keine lebensbedrohlichen Stiche

Durch die Stiche wurde niemand lebensbedrohlich verletzt. Der Rettungsdienst war mit zwei Notärzten, zehn Fahrzeugen sowie mehreren örtlichen Notfallhilfen der umliegenden Orte im Einsatz. Der betreffende Bereich des Gemeindefestes wurde abgesperrt, Vertreter der Gemeinde und ein hinzugerufener Fachmann für Insekten kümmerten sich um die weiteren Maßnahmen.

