Hitlers Hotel "Zum Türken" zum Verkauf: Makler wirbt mit Skandal-Slogan und verheimlicht einiges

Am Obersalzberg in Berchtesgaden, wo Adolf Hitler ehemals seinen Feriensitz hatte, steht eine spektakuläre Immobilie zum Verkauf: Sotheby's als Makler für Spitzenimmobilien bietet für 3,65 Millionen Euro das Hotel "Zum Türken" an. Es liegt neben dem Berghof, Hitlers Alpendomizil. Mit Blick auf Alpengipfel hatte Hitler dort nicht nur Gäste empfangen, sondern an seinem zweiten Regierungssitz neben Berlin auch Entscheidungen über Leben und Tod getroffen.

Hitlers Hotel zum Verkauf: "Besondere Faszination"

Damals waren im Hotel "Zum Türken" unter anderem der für Hitlers Personenschutz zuständige Reichssicherheitsdienst untergebracht, zeitweise auch Angehörige von SS und der Gestapo. Die "Passauer Neue Presse" berichtete zuerst über das Verkaufsangebot.

Der fachliche Leiter des benachbarten NS-Dokumentationszentrums am Institut für Zeitgeschichte, Sven Keller, sieht allein durch den Ort eine "gewisse historische Belastung". "Was für uns wichtig ist: Dass es sich nicht zu einem Anziehungspunkt für Ewiggestrige entwickelt." Dies würde der Arbeit des Dokumentationszentrums entgegenlaufen. Dort informieren sich jährlich bis zu 170 000 Besucher über die NS-Gewaltherrschaft und ihre Folgen. "Wir haben die Hoffnung, dass das Gebäude in verantwortungsvolle Hände kommt", sagt Keller. "Wenn die öffentliche Hand es erwerben könnte, würden wir das begrüßen."

Bloß kein Ort für Wallfahrten

Ähnlich äußerte sich in der "PNP" der Direktor der Stiftung Bayerische Gedenkstätten, Karl Freller. "Ich sehe das Risiko, dass es in falsche Hände gerät. Deshalb halte ich es für geboten, dass der Freistaat sich das Anwesen sichert", sagt Freller. "Es darf keine Wallfahrtsstätte auf dem Obersalzberg entstehen."