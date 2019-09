Hexenjagd am Sonntag? - Schwarzmagische Rituale im Mittelpunkt des neuen "Tatort"

Seit 1970 begeistert die Fernsehserie "Tatort" etliche Zuschauer in Deutschland und ist als Kult-Sendung bekannt. Innerhalb der letzten 49 Jahre wurden viele verschiedene Mordfälle thematisiert. Von Morden in Schwesternwohnheimen bis zu Morden an Journalisten, die über unangenehme Themen berichten, war schon alles dabei. Diesen Sonntag befasst sich der "Tatort" mit einem etwas ungewöhnlicherem Thema: Schwarzmagische Rituale, Schadenszauber und selbst ernannte Magier.

Gefundene Leiche umgeben von magischen Requisiten

In Stuttgart wird auf einem Bergplateau die Leiche des Studenten Marcel Richter gefunden. Um ihn herum befinden sich magische Requisiten, die darauf schließen lassen, dass der Student einem Ritualmord zum Opfer gefallen sein könnte.

Gemeinsam suchen Kommissare Sebastian Bootz und Thorsten Lannert nach Verbindungen des Studenten zu okkultistischen Kreisen. Die Nachforschungen bringen die beiden Kommissare auf die Fährte von Emil Luxinger. Der Verdächtige sieht sich selbst als Magier und behauptet, von Marcel Richter bestohlen worden zu sein. Aus diesem Grund habe er ihn mit einem Schadenszauber belegt.

Luxinger versucht Kommissare in magische Denkweise hineinzuziehen

Sebastian Bootz und Thorsten Lannert können mit den Aussagen des "Magiers" für ihre Ermittlung wenig anfangen. Trotzdem steht Emil Luxinger auf der Liste der Tatverdächtigen. Jetzt gilt es nur noch herauszufinden, ob der Privatgelehrte nicht doch, neben dem Zauber, auch konkret gegen das Opfer gehandelt hat.

Die Standfestigkeit der beiden Kommissare wird in dieser Folge des "Tatort" nicht nur auf eine Weise erprobt und sie müssen sich in einer neuen Zwischenwelt zurechtfinden, in der Magie für manche Menschen nicht nur für Kinderbücher bestimmt ist.

Wenn Ihr Interesse geweckt wurde, dann können Sie die neue Folge am Sonntag, den 29.09.19, um 20:15 Uhr mit Freunden und Familie im ARD schauen. Gemeinsam muss sich vor den okkulten Ritualen dann auch nicht mehr gegruselt werden.