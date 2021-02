London vor 45 Minuten

Corona

"Herzzerreißend": Briten müssen wegen Lockdowns fast 50 Millionen Liter Bier vernichten

Die Gastronomen leiden in der Corona-Pandemie - nicht nur in Deutschland, auch in Großbritannien. Das zeigt sich auch beim Thema Bier: Fast 50 Millionen Liter Fassbier sind nun abgelaufen und müssen entsorgt werden.