Harry-Potter-Tarnmantel, 15 Tonnen Knoblauch, Jürgen Klopps Auto: Die 10 skurrilsten eBay-Kleinanzeigen des Jahres

Fühlen wie ein Tatort-Kommissar

Ein Angebot, das die Herzen echter Tatort- und Ostalgie-Fans höherschlagen ließ, erschien im Herbst: Die blaue Simson Duo 4/1 kam als Requisite im Weimarer "Tatort" zum Einsatz und war danach für 9.900 Euro auf eBay Kleinanzeigen zu haben. Die eBay-Kleinanzeigen-Nutzer zeigten großes Interesse an der Story um das "Tatort-Auto" und löcherten den Anbieter mit Fragen. Dabei blieb es jedoch zunächst, denn verkauft wurde das Anzeigen-Highlight letztendlich nicht. Interessenten sollten die Augen offenhalten, denn wahrscheinlich taucht die Anzeige bald wieder auf.

Die eBay-Kleinanzeige dieses blaue Simson Duo 4/1 ließ die Herzen aller Tatort-Fans höher schlagen. Bild: eBay

Alte Fahrradteile im Angebot

Rechtzeitig zum Start der Fahrradsaison wurde ein ganz besonderes Angebot bei eBay Kleinanzeigen veröffentlicht: Eine Nutzerin bot ihr Fahrrad an - allerdings zerlegt in Einzelteilen. Ihr Ex-Freund hatte das Fahrrad auseinandergebaut, um es zu reparieren und die Teile dann nie wieder zusammengefügt. Was an diesem Fahrrad eigentlich genau kaputt war, hat die Nutzerin über die Zeit schlicht vergessen. Vielleicht hat sich ja ein Bastler gefunden, der mit den Teilen auch die Erinnerung an den bequemen Ex-Freund der Anbieterin mitgenommen hat.

Auch Fahrradteile werden auf eBay-Kleinanzeigen zum Verkauf angeboten. Bild: eBay

Bahnhof zu verkaufen

Anfang des Jahres wurde auf eBay-Kleinanzeigen ein leer stehendes Bahnhofsgebäude in Biendorf nahe Halle für günstige 3.500 Euro verkauft - inklusive aktiver Bahnanbindung. Das Objekt ist für Heimwerker und professionelle Handwerker gleichermaßen ein Traum: Renovierungsbedarf ist vom Dachstuhl bis in den Keller vorhanden. Der Eigentümer malt dem Objekt in der Anzeigenbeschreibung rosige Zukunftsaussichten aus.

