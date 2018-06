Handtuch, Duschgel und Shampoo: Was darf ich aus dem Hotel mitnehmen?

Gegenstände aus dem Hotel mitnehmen ist Diebstahl





Auch Kosmetikprodukte dürfen nicht mitgenommen werden



Mal ehrlich: Die meisten von uns haben schon einmal etwas aus dem Hotel mitgehen lassen. Dabei sind Handtücher und Bademädel die Gegenstände, die am meisten von Besuchern mit nach Hause genommen werden. Aber wie verhält es sich mit den kleinen Duschgels und Shampoos , die meistens sowieso angebrochen werden? Wir erklären, was man aus Hotels mitnehmen darf und was nicht.Die Rechtslage zu mitgenommenen Gegenständen aus dem Hotel ist eindeutig: Handtücher, Bademantel oder auch Regenschirme des Hotels müssen im Zimmer bleiben. "Wer diese Sachen oder auch ungeöffnete Produkte mitnimmt, macht sich wegen Diebstahls strafbar", sagt Sabine Fischer-Volk, Juristin bei der Verbraucherzentrale Brandenburg.Das gilt ausdrücklich auch für "geschlossene Kleinstprodukte" - also Shampoo, Duschgel , Seife oder eine Pflegelotion. Hotelgäste nehmen solche Hygieneartikel gerne mal ungeöffnet mit nach Hause, zumal die Fläschchen und Döschen in der Regel täglich nachgelegt werden und in der Wahrnehmung des Gasts fast nichts kosten. Die Produkte seien jedoch für den Ge- und Verbrauch während des Aufenthalts bestimmt, stellt die Rechtsexpertin klar. Die Mitnahme ist Diebstahl.Ob und wie ein Hotel das Einstecken von Beauty-Produkten verfolgt, ist natürlich eine andere Sache. Wer aber rechtlich auf der sicheren Seite sein will, steckt nichts ein - schon gar keinen Bademantel.