Rettungsdienst wird von über 20 Menschen angegriffen - Rettungssanitäter im Einsatz verletzt: Unschöne und zugleich auch unglaubliche Szenen müssen sich am Freitagabend abgespielt haben. Wegen eines 15-jährigen Jugendlichen mussten Rettungskräfte in Buxtehude ausrücken. Das berichtet die Polizei aus Stade in einem Pressebericht.

20 bis 30 Jugendliche greifen Rettungsdienst an

Demnach wurden die Rettungskräfte um 20 Uhr zu einem Freizeitheim am Geschwister-Scholl-Platz in Buxtehude gerufen. Ein 15-jähriger Jugendliche war offenbar so alkoholisiert, dass er nicht mehr selbstständig nach Hause gehen konnte. Als die Rettungskräfte am Einsatzort eingetroffen waren, wurden sie zunehmend von 20 bis 30 Personen bedrängt. Die Gruppe ging die Sanitäter an und "versuchte diese verbal aggressiv dem Freizeithaus zu verweisen", heißt es in der Pressemeldung.