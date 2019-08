Bereits am Freitag befuhr ein Feuerwehrfahrzeug der Hagener Feuerwehr bei einem überörtlichen Rettungseinsatz die Weststraße der Stadt in NRW in Richtung Wetter. Gegen 15.10 Uhr bog das Fahrzeug nach links in die Volmarsteiner Straße ab.

In der Kurve öffnet sich die Türe

Plötzlich öffnete sich auf der rechten Seite des Fahrzeuges aus bislang ungeklärter Ursache eine Tür und ein Feuerwehrmann stürzte nach draußen auf die Fahrbahn. Er verletzte sich dabei schwer. Ein Rettungshubschrauber wurde angefordert und flog den Schwerverletzten in eine Klinik.

Bei diesem Vorfall werden auch in Franken Erinnerungen wach: Zu Beginn des Jahres starb ein Feuerwehrkommandant aus Franken nach einem Einsatz bei einem Unfall.

Das Feuerwehrfahrzeug wurde sichergestellt. Die Einmündung Weststraße / Volmarsteiner Straße wurde während der Unfallaufnahme in beide Richtungen für zweieinhalb Stunden gesperrt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.