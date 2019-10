Gummistiefel: Das beste Schuhwerk für Matsch und Pfützen

Gummistiefel sind am besten geeignet, trotz Regen, Sturm, Matsch und Dreck die Füße trocken zu halten. Doch welche sind auch vom Material und der Rutschfestigkeit her am besten?

Das Unternehmen Wirecutter, eine amerikanische Webseite für Produktbewertungen, hat in den letzten drei Jahren hunderte Paar Schuhe in den verschiedensten Witterungen getestet. In der Regel werden Gummistiefel in Ausführungen für Herren oder Damen angeboten. Allerdings gäbe es keinen wirklichen Unterschied zwischen Herren- und Damenstiefeln, es gilt vielmehr: "Wem der Schuh passt, der soll ihn sich auch anziehen".

Gummistiefel: Allround-Talente nicht nur bei Regen

Praktisch sollen sie sein und vor Nässe schützen. Doch auch, wenn es nicht mehr regnet, können Gummistiefel hilfreich sein. Bei aufgeweichtem schlammigem Boden, stehenden Pfützen oder glatten Fußwegen empfiehlt sich ebenfalls das praktische und trendige Schuhwerk.

Gummi ist im Gegensatz zu Leder nicht so anpassungsfähig. Schuhe mit weiter Einstiegsöffnung und runder Spitze zählen deshalb zu den praktischsten Stilen. Das Gehen und Autofahren wird erleichtert, da sie die Waden nicht einschränken. Eine breite Öffnung ermöglicht ein rasches Ein- und Ausziehen des Schuhs. Billige Modelle sind häufig aus minderwertigem PVC statt Gummi hergestellt und deshalb nicht so langlebig, weshalb sich auch ein Blick auf die Verarbeitung lohnt.

Weite Stiefel mit runder Spitze bei nassem Wetter

Der Testsieger der weiten und runden Stiefel ist der Xtratuf Ankle Deck Boot. Er ist ein vielseitiger Outdoorschuh, der vor allem als Regenstiefel dient, aber auch bequem bei nicht so schlechtem Wetter getragen werden kann. Ob Spaziergänge im Freien, rutschige Metalloberflächen wie Gitter und Eisenbahnschienen oder beim Autofahren ist der Schuh vielseitig einsetzbar. Highlight ist eine Tritt-Lasche an der Ferse, die das Ausziehen des Schuhs erleichtert. Das Modell ist ebenfalls Testsieger beim Radfahren, da es besonders rutschfest ist.

Die Testsieger für den kleinen Geldbeutel: Hochwertige Verarbeitung und günstiger Preis

Wer viel mit Schlechtwetter sowie Regen zu kämpfen hat und sich nach einem besseren Schutz vor tiefen Pfützen und Wasserspritzern sehnt, sollte zu Gummistiefeln mit einem wadenhohen Schaft greifen. Preiswerte und trotzdem gut verarbeitete wadenhohe Gummistiefel zu finden, könnte laut dem amerikanischen Unternehmen oft schwierig sein.

PVC statt Gummi: Günstiger, aber oft nicht besser

Die meisten kostengünstigen Stiefel seien mit minderwertigem PVC hergestellt, was noch weniger elastisch und haltbar ist als Gummi. Die Budget-Testsieger in dieser Kategorie sind die Kamik Lars und Joules Kelly Stiefel. Sie sind hochwertig verarbeitet und man kann trotz des hohen Schafts bequem in ihnen laufen. Auch in Sachen Komfort und Passgenauigkeit erhielten beide Modelle Bestnoten.

Die besten Schlammstiefel: Spezielle Sohle gegen Sogwirkung und Dreck

Ein guter Stiefel für schlammige Untergründe sollte eine Sohle haben, die zum einen verhindert, dass sich dort der Schlamm festsetzt, und zum anderen der Sogwirkung von Schlamm entgegenwirken. Im Gegensatz zu Gummistiefeln mit abgeflachten, kantigen Sohlen zeichnen sich Schlammstiefel eher durch eine abgerundete Sohle aus.