19-Jähriger schlägt Polizisten ins Gesicht und hindert Sanitäter im Einsatz: Bereits am Samstagabend (29. Februar 2020) ereignete sich in Südhessen ein unschöner Angriff auf Rettungskräfte und Polizisten im Einsatz. Ein Betrunkener schlug dabei mit der Faust zu.

In Groß-Gerau wurde gegen 21.50 Uhr ein Rettungsdienst zu einem 45 Jahre alten Mann gerufen, der sich in der Hauptstraße befand und über Atemprobleme klagte. Die Besatzung des Rettungswagens wurde von mehreren Menschen mit aggressiven Verhalten erwartet, wie das Polizeipräsidium Südhessen am Montagmittag berichtet. Die Lage eskalierte.

Rettung behindert, Polizist mit Faust geschlagen

Ein 19-Jähriger trat dabei laut Polizei besonders zum Vorschein: Er behinderte die Rettungssanitäter bei der Behandlung des Mannes wiederholt und erschwerte so die medizinische Erstversorgung. Die dazu gerufene Polizei forderte den jungen Mann mehrfach auch, diese Behinderung zu unterlassen. Der Störenfried wollte dieser Aufforderung aber partout nicht nachkommen.

Als ein Polizist den 19-Jährigen mittels einfacher körperlicher Gewalt vom Einsatzort wegziehen wollte, schlug der junge Mann dem Beamten mit der Faust mitten ins Gesicht. Anschließend zog der Störenfried dem Polizisten noch an den Haaren.

Pfefferspray war nötig, um den 19-Jährigen unter Kontrolle zu bringen. Er wurde festgenommen und musste die Nacht in der Ausnüchterungszelle verbringen. Ein Atemalkoholtest zeigte 1,9 Promille an und er hatte nach eigenen Angaben zudem Cannabis konsumiert, so die Polizei.

Es ist nicht der erste Einsatz dieser Art: Immer häufiger werden Helfende Opfer tätlicher Angriffe. Jetzt fordern die Polizeischutz.