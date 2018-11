Grippeimpfung: Jetzt ist der richtige Zeitpunkt

Als "echte Grippe" bezeichnet man eine Erkrankung durch das Influenza-Virus Typ A, B oder C. Für den Menschen sind die saisonal auftretenden Influenza-A- und -B-Viren besonders relevant. Am häufigsten und gefährlichsten ist das Influenza-Virus Typ A. Es ist auf der ganzen Welt verbreitet. Weil es ständig mutiert, wird es manchmal nicht so effektiv erwischt wie gewünscht. Dies kann heftige Grippewellen zur Folge haben und Menschen trotz Impfung aufs Krankenlager zwingen. Im Folgenden ein paar Infos rund um die Influenza. Fälle Im zurückliegenden Winter gab es laut Robert-Koch-Institut (RKI) 333 567 Grippefälle. Die reelle Zahl könnte höher liegen, da nicht jeder Erkrankte einen Arzt aufsucht und nicht jede Praxis Erregerproben untersuchen lässt. Mit bis zu 2000 Todesfällen war auch dieser Wert höher als sonst. Termin Von einem Impfschutz kann nach Angaben von Experten wie Ärzte, RKI und Landesamt für Gesundheit erst einige Tage nach der Impfung ausgegangen werden. Daher sei eine Impfung im Herbst besonders zu empfehlen. Auch zu einem späteren Zeitpunkt sei sie noch sinnvoll, da eine anhaltende Zirkulation der Grippeviren meist erst im Januar einsetzt. Impfstoff Der jetzt verwendete Vierfach-Impfstoff bietet Experten zufolge einen Schutz von bis zu 80 Prozent. Momentan ist er noch ausreichend verfügbar. Sollte das nicht der Fall sein, ruft das Paul-Ehrlich-Institut (Bundesinstitut für Impfstoffe) Verbraucher dazu auf, dies unter www.pei.de mitzuteilen. So kann festgestellt werden, in welchen Regionen es Engpässe für Influenzaimpfstoffe gibt. Internet Wissenswertes über Grippe und Impfung gibt es online auf folgenden Seiten: www.rki.de, www.influenza.rki.de, www.impfen-info.de sowie www.infektionsschutz.de. Unter www.lgl.bayern.de gibt es laufend aktualisierte Zahlen sowie Infos zu Grippewellen. Gewinnspiel Das "Grippe Web" des RKI registriert die Aktivität akuter Atemwegserkrankungen und verwendet dazu Informationen aus der Bevölkerung. Interessenten teilen wöchentlich auf https://grippeweb.rki.de mit, ob sie selbst oder eines ihrer Kinder erkrankt sind oder nicht. Unter den Teilnehmern werden Preise verlost.