Grippe oder Erkältung: Was habe ich?

Unterschied Die "echte Grippe" - Influenza - ist eine ernsthafte, mitunter auch lebensbedrohliche Krankheit, die durch Grippeviren ausgelöst wird. Diese werden durch Niesen, Husten, Sprechen, verunreinigte Gegenstände wie Türklinken oder Händeschütteln übertragen. Erkältungen oder "grippale Infekte" werden von anderen Erregern verursacht.

Grippe Wenn die Influenza beginnt, geht es dem Betroffenen elend - und zwar von jetzt auf gleich. Anzeichen sind plötzliches Fieber, starke Gliederschmerzen, trockener Husten und bleierne Müdigkeit. Eine leichte Grippe dauert etwa sieben Tage, eine schwere bis zu drei Wochen. Treten diese Symptome auf, sollte ein Arzt konsultiert und die Krankheit zu Hause auskuriert werden.

Erkältung Sie bezeichnet einen Infekt der oberen Atemwege und hat Husten, Schnupfen und/oder Halsschmerzen zur Folge. Diese Symptome können variieren und treten im Gegensatz zur Grippe nicht schlagartig, sondern nacheinander auf. Leichtes Fieber ist ebenso möglich wie schwache Gliederschmerzen, geringer Hustenreiz, Erschöpfung und Müdigkeit. Eine Erkältung dauert etwa sieben Tage. Auskuriert wird sie mit viel Ruhe, viel trinken, gegebenenfalls Medikamenten.

Hausmittel Als Hausmittel gegen Erkältungen hat sich Ingwer bewährt. Er enthält ätherische Öle und Scharfstoffe. Letztere haben eine schmerzlindernde Wirkung. Zudem regt Ingwer die Durchblutung an und sorgt für warme Hände und Füße.

Impfung Die Grippeimpfung schützt nicht vor banalen Infekten. Mit Schnupfen und Erkältungen muss man trotzdem rechnen.

Mit Hygiene kann man vorbeugen: So werden Viren übertragen

Übertragung Viren werden oft über die Hände übertragen, zum Beispiel beim Händeschütteln. Deshalb sollte man sich häufig und gründlich mit Seife die Hände waschen und sich nicht mit den Händen ins Gesicht fassen.

Verhalten Erkrankte sollten nicht in die Hand husten oder niesen, sondern in die Armbeuge. Dabei wendet man sich am besten vom Gegenüber ab. Gebrauchte Papiertaschentücher sollten gleich entsorgt werden.

Körperkontakt Patienten sollten Abstand zu anderen Personen halten, um diese nicht anzustecken. Bei einer Grippewelle unterlässt man am besten das Händeschütteln und meidet Menschenansammlungen.

