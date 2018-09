San Francisco vor 1 Stunde

The Ocean Cleanup

Gigantisches Fischernetz: "The Ocean Cleanup" soll Weltmeere von Plastik befreien - Video

Monate der Vorbereitung nötig, jetzt ist das Schiff unterwegs: Das Projekt "The Ocean Cleanup" fischt mit einem riesigen Netz Müll aus dem Meer - so zumindest die Theorie. In der Praxis könnten sich Delfine und andere Tiere darin verfangen. Mehr dazu im Video.