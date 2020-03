Gigantischer Asteroid rast knapp an Erde vorbei - Himmelskörper war in "potenziell gefährlicher" Zone

Am Sonntag, den 22. März 2020, hat ein gigantischer Asteroid nur knapp die Erde verfehlt. Dasberichtete der Nachrichtendienst CNET. Das riesige Geschoss raste in einem Abstand von "nur" 145.000 Kilometern an unserem Erdball vorbei.

Die Entfernung zwischen Asteroid und Erde hört sich im ersten Moment zwar ungefährlich an, das genaue Gegenteil ist allerdings der Fall, wenn man beachtet, dass Astronomen eine Distanz von 7,2 Millionen Kilometern bereits als "potenziell gefährlich" einstufen.

Asteroid passiert Erde mit 72.420 km/h

Der Asteroid zog mit etwa 72.420 km/h an der Erde vorbei. Trotz seiner Nähe entstand aufgrund seiner Flugbahn nie ein wirkliches Kollisionsrisiko, da der Himmelskörper nie direkt auf die Erde zusteuerte.