Germanwings-Absturz: Lufthansa behauptet, Passagiere hätten keine Todesangst gehabt - Angehörige fassungslos

Am 24. März 2015 zerschellte ein Airbus der Lufthansa-Tochter Germanwings auf dem Weg von Barcelona nach Düsseldorf in den französischen Alpen. Der damalige Copilot der steuerte die Maschine mit 148 Menschen an Bord absichtlich gegen einen Berg.

Lufthansa schockiert mit Aussage zum Leiden der Todesopfer

Über vier Jahre nach dem Unglück schockiert die Lufthansa nun mit einem Brief an die Angehörigen. Wie die Bild-Zeitung berichtet, soll die Fluggesellschaft in dem Schreiben die Meinung vertreten, dass die Passagiere des Linienflugs keine Todesangst gehabt hätten. Die Insassen hätten nicht mitbekommen, dass das Flugzeug abstürzt.

Angehörige kann Lufthansa-Aussage nicht nachvollziehen

Eine der Angehörigen, welche ihren Bruder und dessen Tochter verloren hat, reichte Schmerzensgeldklage gegen Lufthansa ein. Die 66-Jährige soll das genannte Schreiben erhalten haben. Gegenüber der Bild-Zeitung sagte die Krefelderin: "Dass die beiden und alle anderen Opfer keine Todesangst gehabt haben sollen, ist nicht nachvollziehbar. Es gibt genügend Hinweise, die das Gegenteil beweisen."

Auch der Anwalt der 66-jährigen Frau ist von der Meinung überzeugt, dass die Aussage der Lufthansa nicht stimmen kann. Elmar Giemulla bestätigt, dass der vom Co-Piloten ausgesperrte Kapitän mehrfach von außen gegen die Cockpit-Tür geschlagen hat. Außerdem soll das Flugzeug viel schneller gesunken sein als es bei einer normalen Landung der Fall ist.

Lufthansa will Schmerzensgeldzahlungen niedrig halten

Die Fluggesellschaft bleibt allerdings auch gegenüber der Bild bei ihrer Ansicht: "Die Situation an Bord wurde von den Behörden ermittelt", sagte ein Sprecher. Lufthansa verfolgt damit den Zweck, weniger Schmerzensgeld zahlen zu müssen. Diese Zahlungen werden unter anderem danach berechnet, wie lange die Opfer leiden mussten, da sie beispielsweise ihren drohenden Tod kommen sahen.

Im Herbst diesen Jahres soll es zu einer mündlichen Verhandlung vor dem Landgericht Essen kommen. Mit ihrem Schreiben will die Lufthansa womöglich vorsorgen, um die Zahlungen niedrig halten zu können.

Der Vater des Co-Piloten hatte am zweiten Jahrestag des Unglücks bezeugen wollen, dass sein Sohn keinen Suizid begehen wollte. Er war der Meinung, dass der Co-Pilot keinen Anlass gehabt hätte, einen Selbstmord zu planen und umzusetzen.