Wer aus Versehen eine Chatverlauf löscht oder eine bestimmte WhatsApp-Nachricht wie vom Erdboden verschluckt ist, der sollte bloß nicht verzweifeln. Wir zeigen Ihnen zwei Wege, wie Sie ihre gesamten WhatsApp-Messages wiederherstellen können.

WhatsApp-Nachrichten wiederherstellen: So klappt's bei Android

Es gibt zwei Methoden, wie Sie Ihre Chat-Nachrichten zurück auf Ihr Smartphone bekommen.

Methode 1: Die Sicherungs-Datei

WhatsApp erstellt jeden Morgen um 2.00 Uhr eine spezielle "Sicherungs-Datei" auf der internen SD-Karte Ihres Smartphones. So werden insgesamt sieben verschiedene Backups aus den vergangenen sieben Tagen erstellt, in welchen die Chatverläufe eures Messengers gespeichert sind.

Wollen Sie nun Ihre alten Nachrichten wiederherstellen, gehen Sie einfach wie folgt vor:

Löschen Sie Ihre aktuelle WhatsApp-Anwendung

Laden Sie die Applikation erneut aus dem Google Play Store runter und installieren Sie sie

Öffnen Sie die App und verifizieren Sie Ihre Telefonnummer

Folgen Sie den gezeigten Anweisungen

Bestätigen Sie die Anfrage, ob Sie ihren Nachrichtenverlauf aus der Sicherungs-Datei wiederherstellen möchten mit "OK"

Methode 2: Die Google Drive-Cloud

Ihre verlorenen Nachrichten sollten nun wieder angezeigt werden.

Jeder Android-User mit einem Google-Konto hat die Möglichkeit seine Chatverläufe über die Cloud von Google-Drive zu sichern und im Notfall wiederherzustellen. Das Sichern von Chatnachrichten ist bei Google Dirve vollkommen kostenlos. Folgen Sie einfach folgenden Schritten:

Öffnen Sie WhatsApp

Öffnen Sie das Menü und gehen Sie auf "Einstellungen"

Gehen Sie dort auf "Chats" und anschließend auf "Chat-Backup"

Wählen Sie "Auf Google Drive sichern"

Dort können Sie wählen, in welchen Abständen Google Drive Ihre Daten sichern soll.



Sollten Sie nun Ihre Nachrichten wiederherstellen wollen, müssen einfach die alte WhatsApp-Anwendung löschen und neuinstallieren. Bei der Einrichtung der App wird Whatsapp von alleine fragen, ob Sie Ihr Backup aus Google Drive zur Wiederherstellung verwenden wollen.