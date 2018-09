Geister, Grusel, Gänsehaut: Halloween-Spaß im Europa-Park Rust - Jetzt Eintrittskarten gewinnen

Zahlreiche Attraktionen sowie die Parade, das Showprogramm und die Gastronomie stehen im Europa-Park in Rust im Zeichen der schaurig-schönen Jahreszeit. Besonders furchtlose Besucher können sich vom 26. September bis zum 3. November bei den "Horror Nights - Traumatica" in eine Welt nach der Apokalypse entführen lassen. Wer Lust auf mehr hat, übernachtet in den Europa-Park Hotels oder im Camp Resort und setzt das gespenstische Vergnügen am nächsten Tag fort.

Neben der gespenstischen Dekoration versprechen zahlreiche weitere Highlights wahrhaft schreckliche Momente im Europa-Park. Während der täglichen "Halloween-Parade" um 17.30 Uhr bevölkern finstere Gestalten die Straßen und Plätze des Europa-Park. Grauenhafte Kreaturen herrschen und verbreiten Angst und Schrecken bei "Horror Nights - Traumatica", dem mehrfach international ausgezeichneten Horror-Event im Europa-Park. Fünf rivalisierende Gruppen kämpfen um die Macht - und der Besucher ist mittendrin.

Zusätzlich zu den fünf Gruselhäusern ist die "The Traumatica Show: Rebellion" zu erleben. "Pegasus - The Night Coaster", der "Matterhornblitz" sowie die Illusionsfahrt "Fluch der Kassandra" sind abends ebenfalls für die Event-Gäste geöffnet. Am 31. Oktober steigt wieder Deutschlands größte Halloween-Party im Europa-Park. Von 22 bis 2 Uhr heizen verschiedene SWR3-DJs die Tanzwütigen an unterschiedlichen Locations im Europa-Park ein.

