Fulda vor 1 Stunde

Tätlicher Angriff

Busfahrer beleidigt, beworfen und geschlagen: Frau rastet völlig aus

Wenige Stationen, nachdem die Frau in den Bus eingestiegen war, fing sie an, den Fahrer wüst zu beschimpfen und ihn zu bespucken. Am Schluss verpasste sie ihm auch noch Faustschläge.