Fünf-Jahres-Vertrag: FC Bayern und Nübel wohl einig - beerbt der Schalke-Torwart Manuel Neuer?

Möglicher Transfer-Coup: Torwart Alexander Nübel könnte im kommenden Sommer innerhalb der Bundesliga vom FC Schalke 04 zum FC Bayern München wechseln.

Nach Informationen der Bild-Zeitung soll sich der 23-Jährige, der als eines der größten Torhüter-Talente im deutschen Fußball gilt, mit dem deutschen Rekordmeister über einen Fünf-Jahres-Vertrag einig sein, wie die Zeitung am Sonntag (22. Dezember 2019) berichtete. Die Bayern wollten den Online-Bericht auf Nachfrage zunächst nicht kommentieren.

Nächster Halt Bayern? Nübel verlässt Schalke am Saisonende

Zuvor hatten die Schalker mitgeteilt, dass der ehemalige U21-Nationaltorwart den Verein am Saisonende verlässt.

"Nach allen Gesprächen, die wir in den letzten Monaten mit Alexander Nübel und seinem Berater geführt haben, sind wir über seinen Entschluss nicht sehr überrascht und respektieren diesen selbstverständlich. Verstehen müssen wir seine Entscheidung indes nicht", äußerte Sportvorstand Jochen Schneider.

Auch darüber hatte zunächst die Bild berichtet. Nübel wäre nach Manuel Neuer 2011 die nächste Schalker Nummer 1, die nach München wechselt. Er ist ablösefrei zu haben - so wie Nationalspieler Leon Goretzka, der 2018 aus Gelsenkirchen nach München ging.