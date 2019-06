In den letzten Monaten wurde immer wieder über rücksichtslose Hochzeitsgesellschaften berichtet, die in sogenannten Hochzeitskorsos ganze Autobahnen blockierten oder Unfälle verursachten.

inFranken.de berichtete ebenfalls über eine "geistig umnachtete Aktion" bei der eine türkische Hochzeitsgesellschaft die A2 Richtung Hannover auf allen drei Fahrspuren blockierte.

In einem weiteren Fall, über den inFranken.de ebenfalls berichtete, wurde die A3 bei Düsseldorf ebenfalls von einer Hochzeitsgesellschaft mit luxuriösen Fahrzeugen blockiertum Bilder zu schießen.

Solche und ähnliche Fälle häufen sich, wie gesagt, in ganz Deutschland. Vor allem in Nordrhein-Westfahlen muss die Polizei immer wieder zu sogenannten Korso-Einsätzen ausrücken. Damit soll jetzt aber Schluss sein.

Innenministerium hat Aktionsplan gegen Hochzeitskorsos aufgestellt

Der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul (CDU) hat einen entsprechenden Erlass samt dem Hinweis auf die Flyer am Montag versendet.

In Folge dessen hat das Innenministerium den Aktionsplan gegen die Hochzeitskorsos an alle Polizeibehörden im Land verschickt. Dieser umfasst das Verteilen von Flyern mit Verhaltensregeln an beliebten Hochzeitsorten.

Zahl der Korsoeinsätze während des Fastenmonats Ramadan zurückgegangen

In diesem Zusammenhang heißt es vom Ministerium: "Priorität hat für uns jetzt erst einmal die Versorgung der Polizei im Ruhrgebiet. Dort hatten wir in der Vergangenheit auch die meisten Einsätze (...)."

Konkrete Zahlen zeigen den Rückgang der Korsoeinsätze im Monat Mai, dem diesjährigen Fastenmonat Ramadan, im Vergleich zum Monat April. Im April wurde die Polizei zu 104 Einsätzen in Verbindung mit Hochzeitskorsos gerufen. Im Mai mussten die Beamten immerhin nur 25 Mal zu Einsätzen dieser Art ausrücken.

Flugblätter mit Benimmregeln für Hochzeitsgesellschaften

Ziel des Aktionsplans des nordrhein-westfälischen Innenministeriums ist es, zu verhindern, dass die Zahlen der Einsätze wieder ansteigen. Aus diesem Grund sind auf den Flyern, die von der Polizei im gesamten Bundesland verteilt werden Verhaltensregeln für die Hochzeitsgesellschaften abgedruckt.

Folgende Aufforderungen stehen unter anderem auf den Flugblättern:

"Halten Sie sich an die Verkehrsregeln."

"Provozieren Sie keine Staus."

"Führen Sie keine Waffen mit."

Bei Verstößen gegen die Verhaltensregeln drohen sowohl Bußgelder als auch das Beschlagnahmen von Autos oder sogar Haftstrafen.

Weitere Maßnahmen

Innenminister Reul stellt in seinem Erlass entsprechend der Verhaltensregeln ebenfalls klar, dass es taktische Überlegungen gibt die Polizeifliegerstaffel in die Korsoeinsätze mit einzubeziehen um die Strafverfolgung beweissicherer zu machen.