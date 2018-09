Frankfurt: Hausmeister findet Skelett im Keller

Da der Keller an einen neuen Mieter übergeben werden sollte, wollte der zuständige Hausmeister eines Mehrfamilienhauses in Frankfurt den Keller aufräumen. Was er bei den Aufräumarbeiten fand war schockierend.

Menschliches Skelett gefunden

Laut Polizeiangaben legte der Hausmeister Skelett frei, als er den Müll beseitigen wollte. Die Kriminalpolizei hätte vor Ort bestätigt, dass es sich bei dem gefundenen Skelett um menschliche Knochen handelt. Eine Polizeisprecherin sagte, dass die Knochen bereits mehrere Jahre in dem keller liegen könnten. Dass das Skelett bislang unbemerkt blieb, hält sie für verwunderlich. Von wem die Überreste aus dem Mehrfamilienhaus stammen, war zunächst unklar. Nun soll ein Gerichtsmediziner die Knochen begutachten.