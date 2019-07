Frankfurt am Main: Junge (8) und Mutter vor ICE gestoßen, Kind stirbt - Haftbefehl erlassen

Im Frankfurter Hauptbahnhof hat ein Mann ein Kind vor einen einfahrenden ICE gestoßen: Am Montagvormittag fand im Hauptbahnhof Frankfurt/Main ein Großeinsatz statt. Wie die Polizei Frankfurt wenig später auf Twitter mitteilte, ist das Kind kurz nach der schrecklichen Tat verstorben.

Haftbefehl: Mord und versuchter Mord in zwei Fällen

Gegen den mutmaßlichen Täter vom Frankfurter Hauptbahnhof ist Haftbefehl erlassen worden. Der 40-jährige Eritreer wurde am Dienstagnachmittag dem Haftrichter vorgeführt und muss nun in Untersuchungshaft, wie die Sprecherin der Frankfurter Staatsanwaltschaft der Deutschen Presse-Agentur sagte. Ihm wird Mord und versuchter Mord in zwei Fällen vorgeworfen.

Täter war in psychologischer Behandlung

Der mutmaßliche Täter von Frankfurt war in diesem Jahr in psychiatrischer Behandlung. Das teilte die Kantonspolizei Zürich am Dienstag mit. Bei einer Hausdurchsuchung seien Dokumente gefunden worden, die auf eine psychische Erkrankung und eine entsprechende Behandlung deuten würden. Hinweise auf eine Radikalisierung oder ideologische Motive des Täters seien bei den Ermittlungen und der Hausdurchsuchung nicht gefunden worden.

Der Tatverdächtige hatte demnach am vergangenen Donnerstag seine Ehefrau und die drei gemeinsamen Kleinkinder im Alter von ein, drei und vier Jahren sowie eine Nachbarin in ihren Wohnungen in Wädenswil eingesperrt. Zuvor hatte er demnach die Nachbarin tätlich angegriffen und sie verbal sowie mit einem Messer bedroht.

Laut Polizei gaben sowohl die Nachbarin als auch seine Ehefrau an, dass dieser Gewaltausbruch des Mannes für sie überraschend gewesen sei. "Sie sagten übereinstimmend aus, dass sie ihn noch nie so erlebt hätten", sagte ein Polizeisprecher. Der 40-Jährige arbeitete den Angaben zufolge seit Januar 2019 nicht mehr. Er war wegen psychischer Probleme krankgeschrieben.

Die Hausdurchsuchung fand erst nach der Attacke in Frankfurt statt. Vor dem Vorfall vom 25. Juli war der Tatverdächtige der Polizei nur wegen einem geringfügigem Verkehrsdelikt bekannt geworden.

Kind vor Zug gestoßen: Erste Erkenntnisse zum Täter

Nach der tödlichen Attacke am Frankfurter Hauptbahnhof haben die Ermittler nach eigenen Angaben noch keine Erkenntnisse zu den Tatmotiven. Der festgenommene 40 Jahre alte Verdächtige habe bislang keine Einlassungen gemacht, sagte eine Sprecherin der Frankfurter Staatsanwaltschaft am Dienstag. Er soll im Laufe des Tages dem Haftrichter vorgeführt werden.

Der mutmaßliche Täter vom Frankfurter Hauptbahnhof hat bis zuletzt im Kanton Zürich in der Schweiz gelebt. Wie die Schweizer Polizei am Dienstag via Twitter mitteilte, war der Mann mit eritreischer Staatsbürgerschaft im Besitz einer sogenannten Niederlassungsbewilligung. Diese wird Ausländern in der Schweiz nach einem Aufenthalt von fünf oder zehn Jahren im Land ausgestellt. Niedergelassene haben damit laut dem Staatssekretariat für Migration ein unbeschränktes Aufenthaltsrecht.

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen verheirateten Familienvater. "Er soll seit 2006 in der Schweiz leben, er soll verheiratet sein und Vater von drei Kindern sein", sagte die Sprecherin der Frankfurter Staatsanwaltschaft, Nadja Niesen, am Dienstag. "Er hat angegeben, er sei vor wenigen Tage von Basel mit dem Zug nach Frankfurt gefahren." In Deutschland sei er bislang nicht polizeibekannt.

Seehofer unterbricht Urlaub für Sicherheitskonferenz

Die abstoßende Tat sorgte bundesweit für große Empörung. Bundesinnenminister Horst Seehofer, der aufgrund des Vorfalls extra seinen Urlaub pausierte, warnt vor vorschnellen Bewertungen. "Ich nehme zur Kenntnis, dass in Teilen der Öffentlichkeit bereits jetzt eine Bewertung des Sachverhalts vorgenommen wird", erklärte Seehofer am Montag. Das sei seriös aber erst möglich, wenn die Hintergründe aufgeklärt sind, betonte der Minister. Das meldet die Deutsche Presse-Agentur am Tag des Vorfalls.

Sohn und Mutter landen im Gleisbett

Mittlerweile teilte die Deutsche Presse-Agentur (dpa) mit, dass der achtjährige Junge zusammen mit seiner Mutter (40) auf ins Gleisbett gestoßen wurde. Die 40-Jährige, so schreibt es die dpa, konnte sich aber retten.

Der Tatverdächtige flüchtete zunächst, wurde später außerhalb des Bahnhofs mithilfe von Passanten festgenommen. Am Hauptbahnhof sei es zu einem "massiven Polizeieinsatz" gekommen, sagte eine Polizeisprecherin gegenüber der dpa.

Täter wollte weitere Person stürzen

Die Polizei ermittelt aktuelle gegen einen 40-Jährigen wegen eines vollendeten Tötungsdelikts sowie zweier versuchter Tötungsdelikte. Wie die Polizei berichtet, habe der Mann Zeugenaussagen zufolge versucht, eine weitere Person vor den ICE zustoßen. Diese konnte sich aber in Sicherheit bringen. Der mutmaßliche Täter, der aus Eritrea stammen soll, und seine Opfer kannten sich ersten Ermittlungen zufolge nicht, wie eine Polizeisprecherin sagte.

Die Feuerwehr Frankfurt twitterte um kurz vor halb 10.30 Uhr, dass am Hauptbahnhof Frankfurt eine Rettungsaktion läuft. Sie sei mit einem Großaufgebot an Einsatzfahrzeugen vor Ort.

Auf hessenschau.de-Nachfrage sagte ein Polizeisprecher zunächst, der genaue Gesundheitszustand des Kindes sei unklar. Das Kind wurde offenbar von dem ICE, der auf Gleis sieben des Bahnhofes eingefahren war, überrollt. Wenig später verstarb es an seinen schweren Verletzungen.

Zeugen hätten berichtet, dass ein Mann das Kind gestoßen haben soll. Der Mann, der dunkle Kleidung getragen haben soll, wurde laut hessenschau.de kurz darauf festgenommen.

In Nürnberg sind vor wenigen Monaten zwei Jugendliche bei einem Streit am S-Bahn-Halt "Frankenstadion" ums Leben gekommen.