Frankens "Tor zur Welt" wächst

Nicht anders als erfreulich ist die Entwicklung des Nürnberger Flughafens zu umschreiben. Mit einem Plus von 20 Prozent beim Passagieraufkommen auf jetzt 4,2 Millionen verzeichnete Frankens "Tor zur Welt" im letzten Jahr ein Rekordwachstum, das von keinem anderen deutschen Flughafen mit Fluggastzahlen jenseits der Ein-Millionen-Grenze erreicht wurde. Noch vor wenigen Jahren hatte es in Nürnberg ganz anders ausgesehen. Nach dem Aus für das Drehkreuz von Air Berlin waren die Passagierzahlen regelrecht eingebrochen.

Inzwischen habe man sich wieder an frühere Rekordwerte herangearbeitet, konnte Flughafengeschäftsführer Michael Hupe im Verlauf der Jahrespressekonferenz berichten. Und nicht nur das: Auch die wirtschaftliche Entwicklung korrespondiert mit den steigenden Fluggastzahlen. Erstmals konnte im vergangenen Jahr beim Umsatz die 100-Millionen-Euro-Marke überschritten werden.



Im laufenden Jahr gelte es nach den dynamischen Zuwächsen erst einmal einen Konsolidierungskurs zu fahren, so Hupe. Anders als früher würden aufgrund der neuen Struktur mit einem deutlichen Mehr an Flugangeboten in Nürnberg kaum Passagiere nur noch umsteigen. Vielmehr würde das Wachstum in erster Linie mit sogenannten Lokalpassagieren erzielt. Fluggästen aus der Region also. Das bedinge allerdings auch einen höheren Serviceaufwand, worauf man zuletzt besonders im Personalbereich mit Neueinstellungen reagiert habe.



Attraktiv für Flugreisende ist der Albrecht-Dürer-Flughafen nicht zuletzt deshalb, weil es inzwischen über 60 Nonstop-Verbindungen von Nürnberg aus gibt, mit Flügen zu 18 europäischen Hauptstädten. Und: Als Wachstumsmotoren haben sich inzwischen insbesondere die Fluggesellschaften Ryanair, Germania , Eurowings und Wizz Air erwiesen. Allerdings ohne dass es dadurch zu Abhängigkeiten gekommen wäre wie in der Vergangenheit mit Air Berlin. "Dank einer erfolgreichen Transformationsphase ist der Airport Nürnberg heute breiter aufgestellt als früher und sein Geschäftsmodell auf einen vielfältigen und stabilisierenden Airline-Mix", erläutert Hupe seine Geschäftsphilosophie.



Die inzwischen wieder vorhandenen Gewinne werden für Investitionen genutzt. So soll ein neues Parkhaus mit 3000 Plätzen entstehen. Das Projekt einer Autobahnanbindung des Flughafens muss allerdings noch warten. Da gelte es noch technische Fragen im Zusammenhang mit dem Tunnelbau und den Gefahren für das Grundwasser zu klären. Das alles werde noch dauern, hieß es gestern.