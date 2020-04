Franken statt Italien: Die schönen Reiseziele haben einen deutschen Doppelgänger

Jetzt ist es sicher: Mindestens bis zum 14. Juni bleibt die weltweite Reisewarnung bestehen. Schon vor dem Beschluss der Bundesregierung am Mittwoch (29. April 2020) war aber abzusehen: Wir müssen uns wohl oder übel von unserem Sommerurlaub 2020 verabschieden.

Aber so ganz ohne Urlaub durch dieses Jahr? Zwar ist noch nicht bekannt wann und unter welchen Bedingungen wir wieder so etwas wie Urlaub machen dürfen. Aber früher oder später werden wir in Deutschland nach der Lockerung oder gar der Aufhebung einiger Ausgangsbeschränkungen weitere Strecken zurücklegen dürfen. Dann bieten diese Ziele an - denn sie sind Doppelgänger beliebter Ausflugsziele im Ausland.

Urlaub 2020: Diese Reiseziele haben einen deutschen Doppelgänger

Die deutsche Toskana

Mehrere Stunden Fahrt wären nötig, um die Weinberge der Toskana sehen und erleben zu können. Dann aber bietet sich den Urlaubern dort eine echte Bilderbuchlandschaft. Doch dafür muss man nicht extra nach Italien: Die Weinberge in Stuttgart können ähnlich malerisch sein. Auch dort gibt es auf verschiedenen Routen idyllische Ortschaften und steile Weinberge.