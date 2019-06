Franken knackt 25-Millionen-Marke: Neuer Rekord bei den Übernachtungszahlen

Der Tourismusverband Franken vermeldet einen neuen Rekord: Erstmals wurde bei den Übernachtungszahlen die 25-Millionen-Marke überschritten und die Jahresbilanz zum sechsten Mal in Folge übertroffen. Das berichtete gestern Bayerns Innenminister Joachim Herrmann bei der Mitgliederversammlung des Tourismusverbandes in Weißenburg.

Zusammen mit den Mitgliedsorten in Baden-Württemberg, Hessen und Thüringen verzeichnet Franken im zurückliegenden Jahr 10,8 Millionen Gästeankünfte (ein Plus von 4,6 Prozent im Vergleich zu 2017) und 25,177.573 Millionen Übernachtungen (plus 4,3 Prozent). "Im gesamtbayerischen Vergleich liegt Franken auf Platz zwei hinter der Region Oberbayern-München", sagte Herrmann, der auch Vorsitzender des Tourismusverbandes ist.

Interessante Großprojekte

Spitzenreiter unter den 16 fränkischen Feriengebieten war das "Liebliche Taubertal". Dorthin kamen 2018 die meisten Tages- sowie Übernachtungsgäste. Neben Rothenburg ob der Tauber und Nürnberg, die im Bereich Städtetourismus regelmäßig an erster Stelle stehen, positionierte sich erstmals Fürth als Spitzenreiter. "Hier zahlten sich die Veranstaltungen im Rahmen des Fürther Stadtjubiläums sowie die Eröffnung neuer Hotels aus", sagte Herrmann. Dies zeige, wie wichtig Großprojekte für den Erfolg des fränkischen Tourismus seien. Weitere Beispiele seien die "Floating Houses" am Brombachsee, die Erweiterung der Franken-Therme in Bad Windsheim sowie die Planungen für eine neue Gondelbahn am Ochsenkopf sowie für die längste Fußgängerhängebrücke der Welt im Frankenwald: "Der Tourismus in Franken ist in Bewegung."

Auch sei er mit einem Umsatz von 10,5 Millionen Euro ein bedeutender Wirtschaftsfaktor. "Davon profitieren nicht nur Hotel- und Gaststättengewerbe, Verkehrsunternehmen, Reiseveranstalter oder touristische Einrichtungen, sondern auch fast alle anderen Wirtschaftsbereiche", sagte Herrmann.

Als Schwerpunkte der Verbandsarbeit nannte der Minister die Digitalisierung - Einrichtung von Buchungsportalen für Pensionen und Ferienwohnungen - sowie die Gewinnung von Gästen aus dem Ausland. "Wir werden unsere Präsenz auf wichtigen Märkten wie Asien, USA, Großbritannien, Schweiz, Österreich, Niederlande und Italien weiter forcieren", sagte Herrmann.

2019: Jahr der Jubiläen

Dabei helfen vielleicht einige Programmpunkte, die das Jahr 2019 prägen: Gartenschau in Wassertrüdingen, Beginn der Themenjahre "Pittoresk - Rothenburg ob der Tauber als Landschaftsgarten" sowie die Jubiläen "50 Jahre Naturpark Altmühltal", "200 Jahre Queen Victoria und Prinz Albert zu Sachsen-Coburg und Gotha", "800 Jahre Deutscher Orden in Bad Mergentheim" und "250 Jahre Alexander von Humboldt".