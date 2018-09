Franken ist bei Urlaubern "mega-in": 10,5 Milliarden Euro Umsatz im Tourismusbereich

Die Zahlen für Franken sind beeindruckend: 10,5 Milliarden Euro Umsatz im Tourismusbereich, erwirtschaftet von inzwischen 177 000 Beschäftigten, unter den vier bayerischen Urlaubsregionen bei den Übernachtungszahlen hinter Oberbayern auf Rang 2, das kann sich sehen lassen.

Angelika Schäffer, die neue Geschäftsführerin des fränkischen Tourismusverbands, verweist auf das Beispiel Nürnbergs. Die Frankenmetropole profitiert nicht nur von einer durch einen eigenen Tourismusfonds ermöglichten Werbekampagne im In- und Ausland, sondern auch von ihrer zentralen Lage.

Nürnberg als Kongressstandort immer beliebter

Dank der neuen, schnellen ICE-Verbindung zwischen München und Berlin ist die Stadt auch als Kongressstandort immer beliebter geworden. "Nürnberg ist inzwischen als Sommerreiseziel genauso stark nachgefragt wie zu Zeiten des Christkindlesmarkts", so die Tourismuschefin. Die 51-Jährige, erst seit wenigen Wochen als Nachfolgerin des langjährigen Geschäftsführers Olaf Seifert im Amt, kann auf einem soliden Fundament aufbauen. Und die studierte Tourismusexpertin hat ehrgeizige Ziele.

So soll die Digitalisierung in allen touristischen Bereichen vorangetrieben werden. Heißt zum Beispiel: Bewegtbilder, kurze Videoclips. Sie sollen Gefühle und Emotionen ansprechen, Lust machen auf Franken. Es geht aber nicht nur um Digitalisierung.

Städtetourismus gehört zu den "Rennern"

Der Städtetourismus, einer der "Renner" in Franken, soll eine Neuausrichtung erfahren, indem das Umland um die Städte mit seiner schönen Landschaft, seiner Kultur und seinen Spezialitäten stärker in touristische Angebote einbezogen wird. Auch themenbezogen will man aufrüsten und Franken als Spielzeugland mit seinen Zentren im Nürnberger und Coburger Raum stärker in den Fokus rücken.

Viele Urlauber, schafft das nicht auch Probleme für die einheimische Bevölkerung? Dort, wo das der Fall ist, greife man ein, so die Tourismusmanagerin. Beispiel Bamberg: Hier würden die Flusskreuzfahrer nicht mehr in großen Haufen durch enge Altstadtgassen gezwängt, sondern in kleineren Gruppen geführt, um die Lage damit deutlich zu entspannen.

In Franken gibt es natürlich nicht nur touristische Hotspots, in einigen der insgesamt 16 fränkischen Reiselandschaften müsse auch in die Infrastruktur investiert werden. Generell gelte es durch eine Qualitätsoffensive, angefangen vom Gastgewerbe bis hin zu Gästeführungen, die Wettbewerbssituation möglichst vorteilhaft zu gestalten.

Eine Voraussetzung dafür, dass in Franken bei den Gästeübernachtungen möglichst bald die 25-Millionen-Grenze geknackt wird. Für Angelika Schäffer ist das eher ein Nahziel. Langfristig orientiert sie sich an Bayerns touristischem Spitzenreiter Oberbayern. Da soll der Abstand deutlich kleiner werden.

Tipps für Hotels in Franken finden Sie hier