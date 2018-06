Flucht per Anhalter: 25-Jähriger klaut Frau ihr Auto, trampt zurück und klaut erneut ein Auto

Ein 25-Jähriger hat im mittelhessischen Alsfeld einer Frau ihr Auto mit vorgehaltenem Messer geraubt und bei einer konfusen Flucht die Polizei in Atem gehalten. Der Mann zog am Samstag auf dem Parkplatz eines Krankenhauses die 58-jährige Autofahrerin aus ihrem Fahrzeug, verletzte sie dabei leicht, fuhr los, beschädigte ein anderes geparktes Auto und durchbrach die Parkplatzschranke, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.



Zum Auto des Vaters getrampt



Das geraubte Fahrzeug, das dabei ebenfalls demoliert wurde, ließ er nahe Merzhausen stehen, trampte zurück nach Alsfeld zu seinem Vater, entwendete dessen Auto und floh erneut. Die Polizei fahndete unter anderem mit einem Hubschrauber nach ihm. Schließlich nahm sie den Mann im nahen Wasenberg fest.



Verdacht auf Drogenkonsum



Ein Richter des Amtsgerichts Alsfeld ordnete am Sonntag Untersuchungshaft für den im Vogelsbergkreis geborenen Mann an. Laut Polizei kam er in das Gefängnis Kassel. "Es gibt den Verdacht auf Drogenkonsum", sagte ein Polizeisprecher. "Der Mann war ohne festen Wohnsitz." Zu dessen Motiv konnte der Sprecher noch nichts sagen.