Boston vor 1 Stunde

Fliegengeruch im Wein, Voodoo gegen den Chef - Nobelpreise für kuriose Studien verliehen

Zum 28. Mal sind in der Nacht zum Freitag an der amerikanischen Elite-Universität Harvard die Ig-Nobelpreise verliehen worden. Sie sollen "das Ungewöhnliche feiern und das Fantasievolle ehren". Mit dabei sind viele kreative Studien, die so noch nie getestet wurden.