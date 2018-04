Flaggen, Schminke, Trikot: Alles, was Sie für die WM 2018 brauchen

Vier Jahre haben wir gewartet, und jetzt ist es wieder soweit. Am 14. Juni 2018 eröffnet Russland gegen Saudi-Arabien die Fußballweltmeisterschaft 2018. Damit jeder beim Fußballschauen - egal ob beim Grillen im heimischen Garten oder beim Public Viewing auf der Fanmeile - richtig ausgestattet ist, haben wir eine Liste der besten Fanartikel für Sie zusammengestellt. Vom Trikot der Deutschen Mannschaft über die Auto-Fahne bis hin zur eigenen Torwand: So kann die WM 2018 kommen.





Adidas Herren DFB Trikot

Zur Grundausrüstung eines jeden Fans gehört natürlich ein Trikot der Nationalmannschaft. Das neue Auswärtstrikot wurde von dem siegreichen Halbfinalspiel 1990 gegen England inspiriert und bringt der Nationalmannschaft vielleicht auch dieses Jahr wieder Glück.



Adidas Herren Trainingsshirt DFB

Wer für ein Trikot nicht so viel Geld ausgeben möchte, aber trotzdem den Adler auf der Brust tragen will, der kann sich ein Trainingsshirt bestellen. Das T-Shirt ist an das Design des Heimtrikots der deutschen Nationalmannschaft angelehnt.



Adidas DFB Fanschal

Auch immer beliebt bei Fußballturnieren sind die Fanschals. Ob Sie Ihr Outfit komplettieren wollen ein einzelnes Accessoire zur Unterstützung der Mannschaft wollen, dieser Schal passt immer. Der weiße Schal ist mit der Grafik des deutschen Fußball-Bundes bedruckt und misst 16,5 Zentimeter mal 135 Zentimeter.



Adidas Herren DFB Trainingsjacke

Für die kühleren Sommerabende oder zum Drüberziehen nach dem Spiel ist diese Jacke genau das Richtige. Das Design passt zu dem neuen Auswärtstrikot der Mannschaft und ist im gleichen Grünton gehalten. Die Climalite-Technologie leitet die Feuchtigkeit ab.



Deutschland Afro Perücke

Die Deutschlandperücke ist ein Dauerbrenner beim Public Viewing. Den Fans, die hinter einem stehen, wird zwar das Blickfeld etwas eingeschränkt, aber es ist immer ein Hingucker. Der voluminöse Afroschnitt wird bei jedem Fußball-Event wieder rausgeholt. Die Perücke ist eine Einheitsgröße und sowohl für Frauen als auch für Männer geeignet.



Deutschland Blockschminkstift

Um nicht mit drei einzelnen Schminkstiften schiefe Linien durchs Gesicht zu ziehen, gibt es den "Drei-in-einem-Schminkstift". Mit dem Stift kann ganz einfach eine beliebig lange Flagge gezogen werde. Dabei sind alle drei Partien der Flagge gleich groß.



Deutschland Profi Fan Schminkset

Für die Vollblutfans, die mehr als eine kleine Flagge im Gesicht haben und lieber gleich das ganze Gesicht oder den ganzen Körper anmalen wollen, ist dieses Set perfekt. Das Set besteht aus drei flüssigen Schminkfarben: Schwarz, Hellrot und Gelb, mit drei Schminkschwämmen und einem Schminkpinsel. Die 150 Milliliter Schminke reichen für eine Ganzkörperbemalung und mehrere Gesichtsbemalungen.



Panini WM Russia 2018

Für alle, die Spaß am Sammeln haben: Egal ob EM oder WM, das Panini Sticker Album geht immer. Um sich im Vorfeld schon einmal auf das Turnier einzustimmen, ist das Sammeln der Sticker genau das Richtige. Beim Start der WM hat man dann alle Namen und Gesichter im Kopf.



Deutschlandflaggen

Ob beim Public Viewing oder zum hissen im Garten: Flaggen sind vielseitig einsetzbar. Die Deutschlandflagge ist 150 Meter mal 90 Zentimeter groß und gibt es sowohl mit Ösen als auch ohne.

Auch fürs Auto gibt es die perfekten Flaggen. Das Befestigen geht sehr einfach. Die Flaggen einfach an die Fensterscheiben klemmen.



Deutschland Außenspiegelflaggen

Wer Angst hat, dass ihm die Autoflaggen auf der Autobahn davonfliegen, für den gibt es alternativ die Außenspiegelfahnen. Einfach über den Außenspiegel ziehen und fertig. Sie sind einfach anzubringen und können rückstandslos wieder entfernt werden.



Fußballtor mit Torwand

Wer vor einem Spiel noch mal Elfmeterschießen üben will, der kann sich dieses Tor in den Garten stellen. Mit einer abnehmbaren Torwand kann jeder selbst entscheiden, ob er lieber Elfmeterschießen üben oder Torwandschießen möchte. Das Tor ist einfach aufzubauen, die Metallgestänge werden miteinander verschraubt und die Torwand eingefädelt. Für einen sichereren Halt kann das Tor mit zehn beliegenden Heringen befestigt werden.



Tischfussball "Glasgow"

Für alle, die ausspielen möchten, wer das Spiel am Abend gewinnen könnte, gibt es den Tischkicker. Die Standfüße des Kickers sind verstellbar, damit er waagrecht stehen kann. Zwischen den Beinen sorgen zwei Stangen für Stabilität.