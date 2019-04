Film-Star Hannelore Elsner gestorben - Schauspielerin an Ostern "friedlich eingeschlafen"

Hannelore Elsner, Schauspielerin, Autorin und Synchronsprecherin, ist tot. Wie Bild berichtet, ist die 76–Jährige nach kurzer schwerer Krankheit am Osterwochenende verstorben. Wie Focus online mit Berufung auf das RedaktionsNetzwerk Deutschland berichtet, hat der Familienanwalt Dr. Matthias Prinz den Tot der 76–Jährigen bestätigt. "Als Anwälte der Familie von Hannelore Elsner haben wir die traurige Pflicht, der Öffentlichkeit mitzuteilen, dass Hannelore Elsner überraschend schwer erkrankt und am Ostersonntag friedlich eingeschlafen ist.", zitiert das Nachrichtenportal den Anwalt.

Zahlreiche Auszeichnungen

Die gebürtige Bayerin - Elsner wurde am 26. Juli 1942 in Burghausen geboren - war eine der größten Deutschen Schauspielerinnen. 1972 erhielt sie mit der Goldenen Kamera für ihre Rolle in Iwanov ihre erste große Auszeichnung. 2002 folgte das Bambi und 2015 die Romy in der Kategorie Beliebteste Schauspielerin Kino/TV-Film.

Elsner wurde 1997 mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet. Als Synchronsprecherin war sie die deutsche Stimme von Liza Minelli, die mit ihrer Rolle in Cabaret weltbekannt wurde.

