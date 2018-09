FIFA 19: Demo-Version ab heute verfügbar - so zocken Sie das neue Game als Erster

Jedes Jahr aufs Neue sind Videospiel-Fans gespannt: Wann kommt das neue FIFA-Spiel raus? Wie früh erscheint die Demo-Version? Was ist diesmal neu? Wie viel kostet es? Und seit einigen Jahren auch heiß diskutiert: Wer ist dieses Mal auf dem Cover zu sehen?

InFranken.de beantwortet die wichtigsten Fragen rund um die beliebteste Fußball-Simulation der Welt.

Wann kann man die Demo-Version von FIFA 2019 zum ersten Mal spielen?

Die Demo-Version von FIFA 2019 ist steht ab 13.09.2018 zum Download bereit. Die genau Uhrzeit für Deutschland ist laut PlayStation um 16 Uhr. In den letzten Jahren stand die Demo allerdings weltweit immer um die gleiche Zeit (in Deutschland um 19 Uhr) zum Download bereit.

Auf welchen Plattformen ist die Demo von FIFA 2019 verfügbar?

PS4: Ladet die Demo heute aus dem Play Station Store herunter

Xbox One: Ladet die Demo heute aus dem XBox Store herunter

PC: Die Demo könnt ihr heute über Origin herunterladen und installieren

Eine Demo für den Nintendo Switch wird es nicht geben. Auch die Konsolen PS3 und Xbox 360 gehen leer aus.

Welche Mannschaften kann man bei der Demo-Version von FIFA 2019 steuern?

Auch in diesem Jahr hat der Hersteller eine Auswahl von europäischen Topteams für die Demo bereitgestellt. Die zehn auserwählten Mannschaften lauten:

Juventus Turin

Real Madrid

Manchester United

Manchester City

Bayern München

Paris St. Germain

Atletico Madrid

Borussia Dortmund

AS Rom

Tottenham Hotspur

Wann kommt die Vollversion von FIFA 2019 auf den Markt?

Die Vollversion von FIFA 19 ist ab 28. September 2018 für PC, PlayStation 4, Xbox One X und Nintendo Switch in den Läden erhältlich. Online kann das Game auch schon jetzt vorbestellt werden und liegt dann am Erscheinungstag im Briefkasten.

Wer ist auf dem Cover von FIFA 2019 zu sehen?

Wie schon im Vorjahr wird auch in diesem Jahr der Weltfußballer Cristiano Ronaldo das Cover der Spielreihe zieren. Allerdings nicht mehr im Trikot von Real Madrid, sonder von Juventus Turin, seiner neuen sportlichen Heimat.

Zuvor war jahrelang sein Dauerkonkurent Lionel Messi vom FC Barcelona der Coverstar der Spielreihe. Aktuell ist der FC Barcelona allerdings der Werbe-Partner der FIFA-Konkurrenz Pro Evolution Soccer.

Was für Neuerungen im Spielmodi gibt es diesmal?

Viele neue Lizenzen, unter anderem die UEFA Champions League

Überarbeitetes Gameplay mit einem neuen Schuss-System

Neue Ratings für die Spieler

Ultimate-Team-Neuerungen

Ein völlig neuer Anstß-Modus

Der dritte und letzte Teil von The Journey

In diesem YouTube-Video seht ihr alle Neuerungen im Spielmodus von FIFA 2019

Wie viel kostet FIFA 2019 in der Vollversion?

Standart-Version:

Für PlayStation 4 und Xbox One sind es 69.99 Euro

Für PC und Nintendo Switch sind es 59,99 Euro

Champions Edition:

Für PlayStation und Xbox One sind es 89,99 Euro

Für den Nintendo Switch sind es 79,99 Euro

