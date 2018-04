Feuerwehr jagt auf Moped Schaf drei Stunden lang - kuriose Verfolgungsjagd in Thüringen

Schafsjagd auf dem Moped



Polizei und Feuerwehr haben sich im Kyffhäuserkreis eine dreistündige Verfolgungsjagd mit einem Kamerunschaf geliefert. Die Beamten seien am Mittwochabend informiert worden, dass das Tier immer wieder auf die Fahrbahn bei Reinsdorf renne, teilte die Polizei am Donnerstag mit.Das Einfangen des Schafs habe sich jedoch als "wahre Mammutsaufgabe" gestaltet. Die Feuerwehren aus Reinsdorf und Gehofen seien hinzu geeilt, vier Kameraden hätten das Schaf auf Mopeds gejagt. Das Tier habe erst gestoppt werden können, nachdem es in die Unstrut gesprungen war. Es ist den Angaben nach wohlauf und wurde in ein Tierheim gebracht. Die Polizei sucht nun nach dem Besitzer.