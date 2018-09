Ex-Freund von Ariana Grande: Rapper Mac Miller (26) tot aufgefunden

Der US-amerikanische Rapper Mac Miller, Ex-Freund von Sängerin Ariana Grande, ist tot. Er sei mit 26 Jahren "tragisch gestorben", hieß es am Freitag in einer Mitteilung seiner Familie, die der Deutschen Presse-Agentur vorlag. "Er war ein helles Licht in dieser Welt für seine Familie, Freunde und Fans". Einzelheiten über die Todesursache gebe es zu diesem Zeitpunkt nicht, schrieb die Familie.

Nach US-Medienberichten war Miller am Freitag tot aufgefunden worden. Sanitäter seien per Notruf zu dem Haus des Musikers in Studio City, einem Stadtteil von Los Angeles, gerufen worden, berichtete der Internetdienst "TMZ.com". Dort sei sein Tod festgestellt worden, teilte die Gerichtsmedizin der US-Zeitschrift "People" mit. "Variety" zufolge werde eine Drogen-Überdosis als Todesursache vermutet.

Musikerkollegen sind bestürzt vom Tod Mac Millers

Kollegen und Fans reagierten bestürzt. "Ich bin so traurig, dass du nicht bleiben konntest, Mac", schrieb der Sänger John Mayer auf Instagram zu einem gänzlich schwarzen Foto. "Völlig am Boden und untröstlich", schrieb Rapper G-Eazy auf Instagram. Miller sei wie ein Bruder für ihn gewesen. "Bitte sagt euren Freunden und den Menschen, die euch viel bedeuten, dass ihr sie liebt, das Leben ist so verdammt zerbrechlich", mahnte G-Eazy.

Rapper Macklemore würdigte seinen Kollegen als einen "wahren Künstler" und eine "wunderbare Seele". In einer langen Instagram-Botschaft rief er dazu auf, offen über Suchtprobleme zu sprechen und Hilfe zu suchen. "Wir hatten die gleiche Krankheit", so Macklemore. So viele Male hätte ihn dieses Schicksal treffen können.

"Swimming": Mac Miller veröffentlichte erst im August sein neues Album

Der in Pittsburgh geborene Rapper hatte mit Songs wie "Weekend", "Cinderella" und "Donald Trump" Erfolg. Mit "Blue Slide Park" brachte er 2011 sein erstes Album heraus, im August veröffentlichte er "Swimming", sein fünftes Album. Noch am Donnerstag schrieb er auf Twitter, dass er sich auf seine bevorstehende Tournee freue, die Ende Oktober in San Francisco beginnen sollte.

Der Rapper mit dem bürgerlichen Namen Malcolm James McCormick hatte in seinen Songs und in Interviews Suchtprobleme angesprochen. Nach einem Autounfall im vergangenen Mai war er wegen Fahrens unter Drogen- oder Alkoholeinfluss verhaftet worden. Er war mit seinem Auto gegen einen Strommast geprallt. Wenige Wochen zuvor hatten sich Miller und Ariana Grande nach einer knapp zweijährigen Beziehung voneinander getrennt. Grande ist seit Juni mit dem Schauspieler Pete Davidson verlobt.

